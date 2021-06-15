Фототуры по красивейшим природным местам начнут проводить в Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесной отрасли Беларуси займутся популяризацией экологического фототуризма. Первые туры планируют провести в Налибокской пуще, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Проект по изучению и формированию фототуров запустила "Белгосохота". Он называется ECOhunt и ориентирован на широкую публику. "Недавно мы принимали участие сразу в нескольких крупных выставках, где презентовали возможности по организации фототуров. Мы увидели, что людям это интересно, поэтому планируем развивать это направление", - рассказал директор предприятия Вадим Крутько.

Ближайшие фототуры планируется организовать в Республиканский ландшафтный заказник "Налибокский". В этом уголке природы насчитывается более 1100 видов растений, птиц, млекопитающих и рыб. В заказнике можно встретить 12 видов амфибий, семь - рептилий. Для фототуризма это уникальное место.

Сейчас "Белгосохота" совместно с клубом фотографов дикой природы Беларуси обучает волонтеров. Скоро именно они станут гидами для первых фототуристов. "Что касается главного "оружия" - фотоаппарата - туристам необходимо брать его с собой. Это необязательно должна быть профессиональная техника: сегодня сделать качественный снимок позволяет даже камера на мобильном телефоне. По мере развития проекта мы планируем организовать прокат техники", - добавили в "Белгосохоте".

Узнать больше о проекте ECOhunt можно по телефону (8029) 646-42-08, а также в его группах в социальных сетях.-0-