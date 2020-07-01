Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" представлена в Музее освобождения Вены

1 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" накануне Дня Независимости Беларуси открылась в Вене. Организатором выступило посольство Беларуси в Австрии.

"1 июля по случаю Дня Независимости в Музее освобождения Вены посольством Беларуси в Австрии организовано торжественное открытие фотовыставки Белорусского телеграфного агентства "Беларусь помнит. 75 мгновений войны". Основу экспозиции составляют фотографии прошедшего всю войну фотокорреспондента БЕЛТА Владимира Лупейко", - подчеркнули в белорусском загранучреждении.

Представлено 75 уникальных фотографий о фронтовых буднях, партизанском движении, работе в тылу, освобождении Беларуси, восстановлении страны из руин.

На открытии выставки присутствовали представители парламента, внешнеполитического ведомства, федеральных и региональных органов государственного управления, деловых, научных и культурных кругов, средств массовой информации Австрии, руководители и сотрудники аккредитованных в Вене дипломатических миссий, белорусские соотечественники.

Временный поверенный в делах Беларуси в Австрии Андрей Лозовик подчеркнул, что память о павших за свободу и независимость Родины, благодарность за их подвиг, понимание значения Великой Победы остаются важнейшей духовной ценностью, фактором, объединяющим белорусских граждан.

Андрей Лозовик поздравил с наступающим Днем Независимости соотечественников, проживающих в Австрии, и поблагодарил их за усилия, направленные на повышение интереса к Беларуси, ее истории и культуре, укрепление белорусско-австрийских связей.

Заместитель главы девятого района Вены Моника Кройц подчеркнула, что Беларусь свято хранит память о войне. Страна заплатила за Победу жизнями трети своего населения, разрушенными городами и уничтоженной экономикой. "Белорусы по праву гордятся вкладом своей страны в разгром нацизма. Для нас большая честь предоставить помещения Музея освобождения Вены для демонстрации белорусской выставки, которая в полной мере соответствует общей концепции музея - ознакомления современного поколения с историей войны и формирования прежде всего у молодежи понимания того, что ужасы нацизма не должны повториться", - сказала заместитель главы района.

На презентации выставки был также представлен видеопроект БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник", в основе которого личные письма участников Великой Отечественной войны, хранящиеся в фондах белорусского музея. Уникальные документальные фотокадры, отражающие драматические мгновения войны, а также видео вызвали огромный интерес участников мероприятия.

Во время мероприятия проживающая в Вене белорусская скрипачка и вокалистка Юлия Лебеденко исполнила известные произведения белорусских композиторов.

Фотовыставка БЕЛТА продлится в Вене до 19 июля.

Музей освобождения Вены создан на месте бункера гражданской обороны времен Второй мировой войны в девятом районе австрийской столицы. Сейчас здесь размещается экспозиция, посвященная апрельским событиям 1945 года, когда был положен конец нацизму и восстановлена свобода и независимость Австрии.-0-

Фото посольства Беларуси в Австрии