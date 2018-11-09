Фотовыставка к 100-летию БЕЛТА откроется в Москве 12 ноября

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация фотовыставки Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" состоится 12 ноября в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция, посвященная 100-летию БЕЛТА, включает около 40 широкоформатных фотографий, которые отражают основные вехи в истории Беларуси с 1918 года по настоящее время. На выставке будут представлены уникальные черно-белые и цветные снимки, которые подарят возможность окунуться в атмосферу разных эпох и вновь пережить трогательные моменты прошлого.
В числе приглашенных гостей - представители министерств Российской Федерации, Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, дипломаты, руководители ведущих белорусских и российских СМИ.-0-
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