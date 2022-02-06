Фотовыставка о детях и подростках с онкозаболеваниями "Вкус жизни!" откроется в БГМУ

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Вкус жизни!" откроется 7 февраля в главном корпусе Белорусского государственного медицинского университета. Ее представляют Социально-благотворительное общественное объединение "Вместе" и автор проекта Вероника Супрун, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко.

Идея создания проекта пришла к Веронике Супрун в 2017 году в онкоцентре в Боровлянах, когда она проходила курс химиотерапии по поводу саркомы Юинга 4-й стадии. Как ни парадоксально, именно в тот период начала реализовываться ее детская мечта - она всегда хотела быть фотомоделью. Нестандартная внешность, голова без волос, демонстративный стиль в одежде - на Веронику часто обращали внимание на улице. И фотографы активно стали приглашать ее на съемки. Сейчас Вероника уже два года в ремиссии, заканчивает университет и живет активной творческой жизнью. Она утверждает, что именно эти фотосессии помогли ей почувствовать вкус к жизни, собраться с силами и справиться со смертельной болезнью.

Как предполагает автор, этот фотопроект должен стать мощным инструментом в формировании здорового информационного поля вокруг онкозаболеваний, он призван изменить стереотипное представление в обществе о внешнем виде и жизни онкобольных. Кроме того, подобные фотосессии активизируют более продуктивные механизмы адаптации детей и их семей в период лечения. А вовлечение ребят в процесс фотосъемок помогает им повысить самооценку, за этим следует улучшение эмоционального состояния и, как следствие, положительная динамика в лечении.

Задача фотопроекта - показать, как может выглядеть человек, проходящий курс химиотерапии, в позитивном ключе, без жалости, унижения, неловкости. Он показывает эстетику людей с онкологией. Проект - действующий постоянно, в нем появляются новые герои и новые фотографии.

В Республиканском онкогематологическом центре находятся на лечении около двухсот детей, которые проходят сложнейшую терапию. Современные методы лечения онкозаболеваний влекут за собой серьезные внешние изменения. Особенно деструктивно изменения во внешности отражаются на подростках и молодых людях.

Данный фотопроект создает личную позитивную историю каждого онкобольного молодого человека. Фотосессия - форма арт-терапии, которая позволяет найти в себе ресурсы к дальнейшему лечению и социальной адаптации.

Организатором и исполнителем фотопроекта "Вкус жизни" является председатель правления Социально-благотворительного общественного объединения "Вместе" Маргарита Миткевич.

В Белорусском государственном медицинском университете проект реализуется для привлечения внимания будущих врачей к проблемам детей с онкологией как часть работы в продолжение соглашения о сотрудничестве медуниверситета и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Открытие выставки приурочено к Всемирному дню борьбы с онкологией, который ежегодно отмечается 4 февраля.-0-