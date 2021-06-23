Фотовыставка "Столетие Коммунистической партии Китая" знакомит с этапами развития КНР

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 июня 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:15 БГПУ удостоен премии EEUA-2021 Ассоциации восточно-европейских университетов Общество
21:00 Алейник: санкционное противостояние ведет к созданию новых разделительных линий в Европе Политика
20:54 Глава КГК посетил "Бархим" и "Атлант" Барановичского станкостроительного завода Регионы
20:52 Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы Спорт
20:49 В Беларуси впервые закуплены доплеровские лидары для дистанционного измерения параметров ветра Экономика
20:46 Работа с государственным имуществом требует четких действий в рамках закона - Сацута Регионы
20:43 Плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области прошло в Пинске Общество
20:41 Выставка ART EXPO стран СНГ пройдет 25-27 июня в Борисове Общество
20:35 Фотовыставка "Столетие Коммунистической партии Китая" знакомит с этапами развития КНР Общество
20:28 В Орше 26 июня пройдут экстремальные забеги Регионы
20:26 Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне Спорт
20:24 Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости - Се Сяоюн Общество
20:05 Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла у испанцев в квалификации ЧМ Спорт
19:57 ФОТОФАКТ: Четвертьфинал ЧЕ по баскетболу. Беларусь-Швеция Спорт
19:45 В Минске парень на моноколесе попал под машину Происшествия
19:42 В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, один ребенок погиб - СК Общество
19:31 Гомельский БЧ выиграл бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
19:26 Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси Общество
19:01 Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии Спорт
18:57 Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции Общество
18:38 СК Беларуси и Генпрокуратура Таджикистана обсудили взаимодействие в уголовно-правовой сфере Общество
18:35 В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
18:24 Компартия Беларуси призвала все прогрессивные силы поддержать страну в борьбе с санкционным давлением Политика
18:12 Главный тренер сборной Беларуси по гребле: у нас одна задача на Олимпиаде - выступить достойно Спорт
18:08 Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона Спорт
18:06 Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Истборне Спорт
17:50 Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед" открылась в Минске Культура
17:48 Исаченко посетил ОАО "Купалинка" Общество
17:42 Республиканский студсовет призвал европейское сообщество не политизировать студдвижение в Беларуси Общество
17:34 В Могилеве усилили контроль в местах отдыха граждан у воды Регионы
Все новости
Все новости
Общество
23 июня 2021, 20:35

Фотовыставка "Столетие Коммунистической партии Китая" знакомит с этапами развития КНР

На 19-м съезде Коммунистической партии Китая. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА
На 19-м съезде Коммунистической партии Китая. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Столетие Коммунистической партии Китая" 23 июня открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она организована совместно с посольством Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.

Экспозиция дает понимание великой исторической и практической роли Коммунистической партии в Китае, а также ответ на вопрос, почему Коммунистическая партия Китая - неизбежный выбор китайской истории и китайского народа.

"Выставка разделена на четыре части и посвящена истории Компартии, от ее основания, развития и до сегодняшнего величия. Экспонатами выставки являются более 180 фотографий с пояснениями, как партия ведет народ к борьбе за национальную независимость, могущество страны и счастье народа. В то же время выставка отображает, как Коммунистическая партия Китая выросла из более чем 50 членов партии в начале своего создания в крупнейшую в мире марксистскую правящую партию с более 91 млн членов, став вековым чудом, которым китайский народ очень гордится", - отметили организаторы.

Первая часть выставки рассказывает о периоде "новодемократической революции", который начался с "Движения четвертого мая" в 1919 году и продолжался до основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Фотографии иллюстрируют исторический фон эпохи и историческую неизбежность основания Компартии, а также то, как китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном вели свой народ в тяжелой борьбе, свергли империализм, феодализм и капитализм, создали новый Китай.

Вторая часть - это период социалистической революции и строительства, начавшийся от основания нового Китая в 1949 году и продолжающийся до начала политики реформ и открытости в 1978 году. Эта часть выставки знакомит с тем, как партия объединила и возглавила многонациональный народ страны в единой борьбе, осуществила социалистическую революцию, установила основную систему социализма, заложив прочную основу для дальнейшего развития современного Китая.

Третья часть выставки демонстрирует новый период политики реформ и открытости и социалистической модернизации, длившийся с 1978 до 18-го съезда Коммунистической партии Китая. Фотографии этого периода в основном знакомят с новой эпохой политики реформ и открытости Китая, а также социалистической модернизации. Коммунисты, в основном представленные Дэн Сяопином, Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао, исходя из требований времени, национального развития и ожиданий народа, создали и развивали социализм с китайской спецификой, вели китайский народ к современному развитию, осуществили огромный скачок китайской нации от момента поднятия на ноги к богатству.

Четвертая часть выставки рассказывает о новой эпохе социализма с китайской спецификой, которая приходится на период с 18-го съезда Коммунистической партии Китая по настоящее время, и в основном знакомит с идеологией Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. За этот период было построено среднезажиточное общество, поднялось на новый уровень благосостояние народа, культурный уровень значительно улучшился. Фотографии этого периода демонстрируют грандиозный план построения процветающего, демократического, культурного, гармоничного и социалистически модернизированного государства в середине этого столетия. Китайская нация совершила большой прыжок в развитии, встала на ноги, стала богаче и сильнее.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Китай партии
Новости рубрики Общество
Фото bspu.by БГПУ удостоен премии EEUA-2021 Ассоциации восточно-европейских университетов
Фото mil.by Плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области прошло в Пинске
Фото art-expo.pro Выставка ART EXPO стран СНГ пройдет 25-27 июня в Борисове
Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости - Се Сяоюн
Фото из архива В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, один ребенок погиб - СК
Николай Снопков. Фото из архива Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси
Главное
Лукашенко в Брестской крепости: мы родную землю и суверенитет никому не отдадим
Головченко: MILEX - хорошо узнаваемый бренд
Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике - Хренин
Кочанова: среди рационализаторов на производстве есть будущие ученые и преподаватели вузов
Топ-новости
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары
Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции
За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805
Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси
Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии
Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений
Сборная Беларуси по пляжному футболу выиграла у испанцев в квалификации ЧМ
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона
Индийский штамм коронавируса может появиться и в регионах, противостоять помогут маски - эксперт
Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед" открылась в Минске
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.