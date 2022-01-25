Фотовыставка в Чунцине отражает историю дипотношений Беларуси и Китая

25 января, Минск /Корр БЕЛТА/. В китайском городе Чунцин открылась фотовыставка "История белорусско-китайских отношений". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Генеральном консульстве Республики Беларусь в г. Чунцин.

Мероприятие было организовано Генконсульством при поддержке посольства Беларуси в Китае и народного правительства г. Чунцин по случаю 30-летия установления белорусско-китайских дипломатических отношений.

На более чем 30 фотоснимках из архивов министерств иностранных дел Беларуси и Китая запечатлены наиболее знаковые события в истории сотрудничества между двумя странами. Посетить выставку, организованную на обзорной площадке самого высокого небоскреба г. Чунцин World Financial Centre, может любой желающий по 30 января.

Кроме того, в Чунцине стартовала Телевизионная неделя Беларуси и Минской области.-0-