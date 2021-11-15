ФПБ: более 3 тыс. организаций оказывают допподержку вакцинированным от COVID-19 работникам

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы совместно с нанимателями продолжают проводить мероприятия по недопущению распространения коронавируса среди работников предприятий и организаций. Один из действенных способов защиты трудящихся - это вакцинация. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Непосредственно на предприятиях профкомы уже с августа оказывают дополнительную поддержку тем работникам, кто проходит вакцинацию от COVID-19. К слову, во многих коллективных договорах действуют нормы, согласно которым допподержку работник может получить и за вакцинацию от других вирусных заболеваний. Например, такое решение приняли в ОАО "Керамин", - отметили в пресс-службе национального профцентра. - В целом, на сегодняшний день уже свыше 3 тыс. организаций приняли конкретные решения для того, чтобы мотивировать людей заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Каждая организация самостоятельно в зависимости от своих возможностей определяет способы поддержки работников. Где-то это может быть выплата материальной помощи, где-то это дополнительные выходные дни с сохранением среднего заработка для тех, кто проходит вакцинацию. В некоторых организациях введено дополнительное медицинское страхование. Где-то применяются комплексные механизмы".

Например, в коллективный договор ОАО "МТК "Полесье" внесена норма о выплате работникам по таким основаниям Br150, в ОАО "Белгазстрой" - управляющая компания холдинга" также этим локальным документом предусмотрено оказание материальной помощи в размере 10 базовых величин. Так, Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству предоставляет 2 свободных дня с сохранением заработной платы в удобное для работника время.

Федерация профсоюзов еще с прошлого года оперативно включилась в работу по противодействию распространению коронавируса и поддержке работников и предприятий. Вместе с нанимателями проработаны вопросы, например, корректировки режима работы предприятий и организаций, чтобы исключить массовое скопление людей. Созданы и продолжают работу "кассы взаимопомощи", средства из которых направляются на покупку дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств защиты органов дыхания, витаминных комплексов, а также выплату материальной помощи работникам.-0-