ФПБ до 8 декабря ждет от детей письма с новогодними желаниями

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси до 8 декабря ждет детские письма или видеообращения с новогодними желаниями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Письма с пометкой "Мечты сбываются" жители Брестской области могут направлять на адрес pressbrest@fpb.by, Витебской - pressa.vitebsk.fpb@mail.ru, Гомельской - galina.lasaeva.91@mail.ru. В Гродненской области письма можно слать на press_grodno@mail.ru, в Минской - maseda56@mail.ru, в Могилевской - evmenkovazn@yandex.by. Адрес для минчан - zhanna.yuran@gmail.com.

"Организаторы выберут семь самых интересных писем - по одному от каждой области и Минска - и постараются воплотить мечты детей в жизнь. Кроме того, все победители получат приглашения на главную профсоюзную елку, которая пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов", - рассказали в ФПБ. Здесь уточнили, что проект рассчитан на детей до 16 лет. Он приурочен к новогодним праздникам и станет частью ежегодной благотворительной акции "Профсоюзы - детям".

В ФПБ напомнили, что благотворительные новогодние праздники проходят во Дворцах культуры профсоюзов всех областных центров и столицы. По традиции на утренники приглашают детей из социальных приютов и детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов. Представители профсоюзных организаций посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатских учреждений, по всей стране проводятся праздники с подарками и сюрпризами для детей.

Около 64 тыс. детей побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных новогодних праздниках с момента объявления в 2002 году акции "Профсоюзы - детям". В 2018 году сумма оказанной профсоюзами помощи превысила Br1 млн, шефская помощь была предоставлена 180 детским интернатским учреждениям страны.-0-