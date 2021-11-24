ФПБ: достигнутый уровень гарантий для работников будет сохранен

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнутый уровень гарантий для работников будет сохранен. Об этом договорились правительство и объединения профсоюзов и нанимателей. Договоренность закреплена в генеральном соглашении на 2022-2024 годы, подписание которого состоялось сегодня в национальном профцентре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В генеральном соглашении зафиксированы обязательства сторон социального партнерства по достижению конкретных показателей развития экономики и гарантии для трудящихся в самых важных вопросах. В частности, прописаны меры, которые правительство и объединения профсоюзов и нанимателей обязуются выполнять для достижения необходимого уровня заработной платы, пенсий и пособий, обеспечения продуктивной занятости, сохранения ценовой доступности основных услуг и товаров.

Кроме того, в соглашении содержится ряд дополнительных гарантий и льгот, которые рекомендуется включать в коллективные договоры. Именно на основании этого на предприятиях и в организациях прописываются обязательства по выплате сверхустановленных законодательством компенсаций или доплат, предоставлению дополнительного отпуска или выходных дней, гарантиям занятости, наниматели оплачивают медицинское или пенсионное страхование работников, выделяют средства на оздоровление и отдых членов трудового коллектива.

"В настоящее время у нас действует генеральное соглашение, подписанное в 2019 году. Это действительно хороший, емкий документ. Три года назад все стороны достаточно долго работали, чтобы прийти к этому варианту. Нам удалось сохранить в нем все то хорошее, что было в предыдущих соглашениях, и дополнить рядом норм, направленных на развитие экономики в целом и поддержку людей. И самое главное, мы выполняем то, о чем договорились, - рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. - Заработная плата, причем реальная, с учетом инфляции, выросла даже выше запланированного показателя. Не допущены массовые сокращения и в целом на рынке труда сохраняется стабильность".

Михаил Орда

Действие генерального соглашения на 2019-2021 годы завершается в декабре. Предварительные итоги выполнения документа были подведены на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Как отметили социальные партнеры, несмотря на ряд негативных внешних факторов, в абсолютном большинстве нормы соглашения выполняются.

"На одном из заседаний Национального совета по социальным и трудовым вопросам было предложение сохранить достигнутый уровень гарантий для работников. Рабочая группа решила продлить те нормы, которые закреплены в действующем генсоглашении. Внесены отдельные изменения, касающиеся сферы оплаты труда и ряда других законодательных актов. Основные направления - обеспечение развития экономики, стабильность развития отраслей, - отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. - Мы понимаем: если работает экономика, значит, серьезный социальный пакет будет обеспечен для граждан нашей страны. Красной нитью проходит вопрос, касающийся уровня и качества жизни граждан, - рост заработной платы и пенсий, финансирование бюджетной сферы. В новом генсоглашении есть определенные параметры, которые увязаны с показателями программы социально-экономического развития на текущую пятилетку. Все программы направлены исключительно на человека, улучшение качества жизни".

Ирина Костевич

Так, обеспечен прирост валового внутреннего продукта даже выше запланированных цифр, что дало возможность выполнить обязательства по росту заработной платы. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики в январе - сентябре составила Br1399,7. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель выше на 14,6%. Реальные заработные платы выросли на 4,9%. Отдельно необходимо отметить рост заработных плат в бюджетной сфере.

Достигнуты необходимые показатели в сфере занятости: фактическая безработица, определяемая по методике Международной организации труда, в этом году не превышает 4%. Это значительно ниже показателя, который сложился в нынешних условиях в ряде стран европейского региона. Снижена и неполная занятость. Ведется системная работа по трудоустройству безработных. Службы занятости совместно с постоянно действующими комиссиями по координации работы по содействию занятости населения в этом году трудоустроили более Br90 тыс. человек. Более 3 тыс. человек прошли обучение, из которых почти 75% - с гарантией последующего трудоустройства. Субсидии для организации собственного дела получили около тысячи человек.

Соглашением также предусмотрены и выполняются обязательства по сохранению государственного регулирования цен на коммунальные и другие важнейшие услуги, обеспечению доступности медицинского обслуживания, расширению государственной адресной социальной помощи нуждающимся.

Как подчеркнул Михаил Орда, на экономику воздействует ряд негативных факторов. В первую очередь это пандемия и незаконное санкционное давление. Но эти обстоятельства не должны сказаться на уровне защищенности трудящихся. В связи с этим ФПБ договорилось с правительством и нанимателями, что в этих условиях необходимо сохранить все те гарантии, которые есть у трудящихся. Несмотря на внешнее давление, другие негативные факторы, люди не должны потерять в зарплате, пенсиях, пособиях. Они должны быть уверены в социальной поддержке со стороны государства, должны иметь гарантии занятости.

Вместе с тем особое внимание в предстоящем периоде будет уделено тем нормам генерального соглашения, которые на сегодняшний день не выполнены в полной мере. Например, в соглашении прописано, что уровень пенсии должен составлять не менее 40% от средней заработной платы работников. Сейчас этот показатель выполняется во всех регионах, кроме Минска и Минской области. При этом рост реальной пенсии (с учетом инфляции) в целом по стране составил 102,6%. Также под особым контролем должен быть вопрос ценообразования, поскольку уровень базовой инфляции сложился выше запланированного показателя (в сентябре - 9,9%).-0-