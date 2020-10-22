ФПБ и отраслевые профсоюзы приняли заявление в поддержку мира и спокойствия

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и ее отраслевые профсоюзы приняли заявление в поддержку мира и спокойствия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Сегодня мы видим, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы разрушить наши предприятия и подорвать экономику. Подлость и бессовестное вранье стали главными инструментами их работы. Из-за границы они обещают людям золотые горы. А на деле пытаются лишить белорусов работы, зарплаты, пенсий и всех привычных социальных гарантий, - говорится в заявлении. - Они цинично радуются тому, что наши предприятия могут остаться без заказов. И унижают людей тем, что вместо стабильного дохода предлагают им довольствоваться продуктовыми наборами. Им безразлично наше общее благополучие. Потому что они живут под лозунгом: чем хуже для людей, для страны, тем лучше для них. Мы все вместе десятилетиями работали над тем, чтобы развивались наши предприятия, чтобы в стране были доступные образование, медицина, гарантированная система социальной защиты. Но все это может рухнуть в один момент, если мы не отстоим наши общие достижения".

Профсоюзы призывают не идти на поводу у тех, кто стремится нанести вред нашему государству и по большому счету каждому белорусу. "Это наша жизнь. Наша Беларусь. Мы должны сохранить благополучие и защищенность каждого гражданина нашей страны", - отмечается в заявлении.

Комментируя принятое сегодня заявление, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда отметил: "Мы должны все вместе отстоять наши общие достижения. Наши предприятия, нашу мирную спокойную жизнь. И хочу сказать, что мы совместно с другими общественными организациями страны подали заявку на проведение в эти выходные мероприятий в Минске в поддержку мира и спокойствия в нашей стране. И я хочу пригласить всех, кто искренне переживает за нашу страну, за наше общее будущее, принять участие в этих мероприятиях".-0-