ФПБ: на одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны труда

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны труда. Об этом сообщила техническая инспекция труда Федерации профсоюзов Беларуси по итогам мониторинга выполнения правил и норм охраны труда в сельскохозяйственных организациях. Об этом БЕЛТА проинформировали в пресс-службе ФПБ.

Несмотря на некоторое снижение травматизма по сравнению с предыдущими годами, в этой отрасли по-прежнему регистрируется большое количество несчастных случаев на производстве. Так, в 2020 году в сельскохозяйственных организациях при выполнении работ погибли 28 человек, 148 получили тяжелые травмы.

"Зачастую бытует мнение, что несчастный случай на производстве - это некое стечение обстоятельств. На самом деле к травмам приводит игнорирование элементарных правил и норм охраны труда как нанимателями, так и самими работниками, - подчеркнул главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - Например, в прошлом году в одном из хозяйств электрогазосварщик по просьбе коллеги в рабочее время изготавливал кувалду из фрагмента боеприпаса. Во время проведения сварочных работ произошел взрыв, человек погиб".

В целом анализ несчастных случаев за последние годы показывает, что многие специалисты хозяйств не организовывали производство работ в соответствии с нормативными требованиями. К работе допускались работники, не имеющие соответствующей специальности, не прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, не в полной мере обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Также были зафиксированы случаи, когда в работе использовались неисправные транспортные средства, машины, механизмы и оборудование.

Накануне начала весенне-полевых работ представители профсоюзов проводят усиленный мониторинг выполнения требований по охране труда в сельскохозяйственных организациях. Помимо соблюдения правил и норм безопасности проверяется обеспеченность работников горячим питанием, функционирование санитарно-бытовых помещений, наличие в душевых и умывальниках горячей воды, обеспечение медицинскими аптечками транспорта и мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями. Под особым контролем - проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов, выборочное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения в течение рабочей смены. Поскольку одна из распространенных причин травматизма со смертельным исходом - это состояние алкогольного опьянения работника.

"При выявлении нарушений техническая инспекция труда выдает нанимателям рекомендации по их устранению, - отметил Павел Манько. - Наниматели обязаны рассмотреть эти рекомендации и проинформировать профсоюз о результатах ее рассмотрения в установленный срок. И как показывает практика, более 90% нарушений оперативно устраняются".

К слову, сообщить о нарушениях норм и правил охраны труда можно по телефону горячей линии Федерации профсоюзов Беларуси - 8 (017) 203-90-48.-0-