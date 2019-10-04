ФПБ: предприятиям с рабочими местами для инвалидов нужна дополнительная поддержка

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы повышения конкурентоспособности продукции, которую производят люди с ограниченными возможностями, обсудили сегодня председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак во время посещения унитарного предприятия "Цветлит" Белорусского общества глухих в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

На государственном уровне действует ряд преференции для такого рода предприятий. В их числе освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость и обязательных страховых взносов, финансирование и компенсация затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, финансирование мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности. И все же этим предприятиям непросто конкурировать на современном рынке. Аналогичные организации активно проводят модернизацию с целью автоматизации производственных процессов. Чаще всего это влечет за собой сокращение численности работников, чего социально ориентированное предприятие себе позволить не может.

"Безбарьерная среда, о которой сегодня много говорят, - это не только пандусы, подъемники, специальный транспорт, но и в первую очередь возможность для человека иметь работу и заработок. На многих предприятиях сегодня создаются рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Но по-прежнему многие из них могут получить работу только на специализированных, таких, как "Цветлит", - отметил Михаил Орда. - Даже имея льготы, такие предприятия не могут конкурировать на равных с аналогами. Поэтому мы говорим о том, что нужны дополнительные меры поддержки. Например, льготирование тарифов на энергоресурсы - ведь такие предприятия выполняют в первую очередь социальные задачи. Также речь идет об освобождении от некоторых налогов".

Александр Румак отметил, что одной из мер поддержки может стать кооперация таких предприятий с промышленными гигантами страны. "Мы вместе с ФПБ хотим акцентировать внимание на этом вопросе, чтобы предприятия, на которых работают люди с инвалидностью, имели стабильную возможность поставлять свою продукцию на МТЗ, МАЗ, БелАЗ", - сказал замминистра.

В свою очередь директор УП "Цветлит" Сергей Ефременко подчеркнул, что главная цель их работы - социальная реабилитация инвалидов по слуху. "Мы не можем себе позволить выставить на улицу ни одного человека. А каждый новый станок - это высвобождение как минимум пятерых работников. У предприятий, которые оборудованы автоматическими линиями, производительность труда выше, а затраты ниже. И нам с ними конкурировать сегодня очень непросто, несмотря на то, что мы выдерживаем все нормативы по качеству продукции", - отметил руководитель.

Планируется, что все предложения по поддержке предприятий, на которых работают люди с ограниченными возможностями, в ближайшее время будут вынесены на обсуждения Национального совета по трудовым и социальным вопросам.-0-