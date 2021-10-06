ФПБ: профсоюзы регулярно фиксируют рост цен на картофель и традиционные для белорусов овощи

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранность убранного урожая, насыщенность отечественного рынка овощной продукцией и ценообразование на эту группу товаров стали центральными вопросами при посещении председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой ОАО "Озерицкий-Агро". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Мониторинг цен, проводимый национальным профцентром, регулярно показывает рост цен на картофель и традиционные для белорусов овощи. Например, в июле текущего года в сравнении с ценами декабря 2020 года в среднем стоимость капусты и картофеля в магазинах увеличилась более чем в 2 раза, моркови и свеклы - более чем в 4 раза. Такая ситуация во многом обусловлена тем, что в межсезонье отмечается дефицит отечественной продукции и на прилавки поставляется импортная, которая в разы дороже отечественной.

"В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, например, в прошлом году было выращено почти 600 тыс. т овощей. Чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, необходимо только около 50% от этого количества. Тем не менее в межсезонье мы фиксируем проблемы с наличием на прилавках тех или иных белорусских овощей. Понятно, что в результате цены взлетают вверх. В итоге теряют все: и люди, вынужденные покупать втридорога, и страна в целом - мы тратим валюту на то, что производим сами", - отметил Михаил Орда.

Сейчас идет уборка нового урожая и ценовая ситуация в этой сфере вызывает определенные опасения. Так, за год (сентябрь 2021 года в сравнении с ценами сентября 2020 года) профсоюзы также отметили существенный рост цен на овощи (капусту - в 2 раза, картофель - на 70%, свеклу - более 60%, морковь - свыше 30%). Как показывает практика, по завершении уборочной кампании цена этой продукции может несколько уменьшиться. Но уже сейчас очевидно, что в условиях достаточно высоких мировых цен на продовольствие необходимо оперативно принять меры, чтобы насытить рынок отечественной продукцией на весь предстоящий зимне-весенний сезон и не допустить очередного дефицита и скачка цен.

Как отметил Михаил Орда, этот вопрос профсоюзы неоднократно обсуждали с производителями, представителями торговых сетей и органов власти. Как показывает анализ, во многом эта ситуация складывается из-за несовершенства системы взаимодействия производителей и торговых сетей. "Все риски сегодня практически на производителях. Выращиваешь - рискуешь, заключаешь контракты - рискуешь, ведь мало того что торговые сети требуют значительных скидок от производителей, так еще и часто заключают договоры с отложенным платежом. Плюс к этому есть еще и практика возвратов: то, что не продано, производитель должен забрать и отнести себе на затраты. Это несправедливо, - подчеркнул председатель ФПБ. - Эти риски надо перераспределить между производителями и продавцами. Для поддержания стабильности с ценами, наличия продукции торговые сети должны взять на себя обязательства по строительству или приобретению в каждой области современных овощехранилищ. Заключить контракты с производителями и загрузить осенью под региональную потребность эти овощехранилища. Тогда на рынке будет товар в необходимом количестве вне зависимости от сезона, не будет резких скачков цен и мы не будем зависеть от каких-то внешних факторов."-0-