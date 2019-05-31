ФПБ прорабатывает механизм пересмотра страхового стажа при особых условиях труда

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси работает над предложениями по изменению порядка начисления пенсий для работающих во вредных и тяжелых условиях труда, что предусмотрено Генеральным соглашением между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзами. Об этом сообщил сегодня журналистам перед заседанием Национального совета по трудовым и социальным вопросам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть определенные решения по начислению страхового стажа тем работникам, которые были задействованы в особых условиях труда (вредных и тяжелых). Речь идет о специалистах, которые отработали 20 и более лет, но могут рассчитывать на очень небольшую профессиональную пенсию. Мы считаем, что это несправедливо, поэтому обратились к Президенту и правительству с просьбой пересмотреть порядок начисления профессиональных пенсий для этих работников", - отметил Михаил Орда.

Также спикер обратил внимание, что сегодня ФПБ заинтересована в отработке механизма компенсации или страхования рисков невыплаты заработной платы. "Сегодня эта проблема актуальна, поскольку люди теряют не только свою заработную плату, но и страховой стаж в связи с тем, что предприятия-банкроты не платят страховые взносы. Мы видим, что человек честно заработал и заработную плату, и страховой стаж, но это все бесследно теряется", - пояснил Михаил Орда. К примеру, в прошлом году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов. При этом численность работников, за которых не выплачивались страховые взносы, превысила 4,9 тыс. человек.-0-