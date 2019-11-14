ФПБ с 15 ноября будет мониторить соблюдение температурного режима на предприятиях

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси 15 ноября начнет мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях всех регионов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Рейдовые группы обратят особое внимание на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Кроме того, на постоянной основе в Федерации профсоюзов работает горячая линия, которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на горячую линию информацию.

"В прошлом году во время профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима на рабочих местах было выявлено около 3 тыс. нарушений. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты о дополнительных перерывах. Не оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Всего мониторинг коснулся 3 180 предприятий и организаций", - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

Вместе с тем на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой, созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, есть ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.-0-