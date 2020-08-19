ФПБ: сегодня необходимо детально и объективно изучить каждый случай проявления насилия

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня необходимо детально и объективно изучить каждый случай проявления насилия. Такое мнение журналистам высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сложных, тяжелых два дня - это то, что происходило 9 и 10 августа. Федерация профсоюзов обратилась к правоохранительным органам. В нашем обращении говорится о том, что сегодня необходимо детально и объективно изучить каждый случай, - сказал Михаил Орда. - Министр внутренних дел на днях сделал заявление о том, что все случаи будут изучены и уже приступили к их изучению. И я думаю, что в ближайшее время мы услышим результаты этого расследования. Но нам нужно сделать все, чтобы больше никогда у нас не повторилось то, что произошло. И необходимо с каждым случаем разобраться и дать объективную оценку".

Председатель ФПБ подчеркнул: профсоюзы готовы оказать пострадавшим правовую помощь. "У нас есть правовая инспекция, там работают высококлассные юристы, и мы готовы оказать пострадавшим правовое сопровождение. Причем не важно, состоит человек в профсоюзе или нет. Также наши первичные профсоюзные организации на предприятиях оказывают материальную помощь", - добавил он.-0-