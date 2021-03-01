ФПБ: в 2020 году по требованию профсоюзов работникам возвращено более Br4,8 млн

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию профсоюзов в 2020 году работникам возвращено более Br4,8 млн. Как пояснили в Федерации профсоюзов Беларуси, речь идет о средствах, которые в прошлом году были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями работникам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Одни из самых частых обращений работников в профсоюзы связаны именно с вопросами неполного расчета, неправомерного уменьшения заработной платы или иных выплат (компенсаций, материальной помощи) в соответствии с законодательством о труде или коллективным договором", - отметили в ФПБ.

Так, например, работники одной из организаций Могилевской области обратились в профсоюз с вопросом о выплате работникам, достигшим пенсионного возраста, выходного пособия при увольнении, предусмотренного коллективным договором. "Профсоюзный юрист изучил документы и выдал нанимателю рекомендацию о необходимости соблюдения норм действующего коллективного договора. В результате наниматель выплатил работникам выходное пособие в сумме более Br210 тыс. Кроме того, достаточно часто наниматели принимают неправомерные решения об уменьшении премий работникам. Так, работнице одного из предприятий Гомеля наниматель уменьшил размер премии на 50% якобы за предоставление недостоверной информации. В суде профсоюзный юрист доказал, что это решение незаконно, поскольку в указанное нанимателем время работница находилась в трудовом отпуске", - отметили в ведомстве.

Есть также случаи, когда наниматель на протяжении достаточно долгого времени неправильно рассчитывал размер заработной платы работникам. Выясняется это, как правило, при проверках и мониторингах, которые проводятся профсоюзами. В результате выданных профсоюзными юристами предписаний и рекомендаций производится перерасчет заработной платы за все время, когда заработная плата была начислена неверно. "Самые крупные суммы возвращенных работникам средств связаны со случаями взыскания единовременной материальной помощи в связи с травмами на производстве, утратой трудоспособности. Основанием для взыскания компенсации в таких случаях служат нормы коллективного договора. Например, в пользу двух бывших работников сельскохозяйственной организации Слуцка по такому основанию было взыскано свыше Br90 тыс. и Br77 тыс.", - добавили в ФПБ.-0-