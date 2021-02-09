ФПБ: в январе цены на лекарства повысились по целому ряду позиций

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь цены на лекарства повысились по целому ряду позиций от 5% до 10% и выше. Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"С марта прошлого года в связи с непростой эпидемиологической ситуацией под особо пристальным вниманием профсоюзов - стоимость лекарств, необходимых для профилактики и лечения респираторных и вирусных заболеваний. В этой группе рост цен за последний месяц зафиксирован практически на все: из 44 позиций подорожали 42. Причем в большинстве случаев повышение составило более 5%. Для такого небольшого периода это достаточно серьезный рост", - рассказали в ФПБ. Производители и розница объясняют его многими факторами. В том числе и введением с 1 января ставки НДС в размере 10% на лекарственные средства и медицинские изделия.

"По прогнозам правительства, инфляция в этом году не должна превысить 5%. Но уже сейчас видно, что только за один месяц цены выросли не только на лекарственные средства, но и на жилищно-коммунальные услуги, ряд продуктов питания. При этом реальные доходы населения увеличились незначительно", - отметили в ФПБ.

В связи с этим профсоюзы намерены предложить правительству рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на лекарственные средства и медицинские изделия или же предусмотреть возможность введения ценового регулирования на наиболее востребованные препараты в период сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не допустить спекуляций на фармакологическом рынке.

Одновременно профсоюзы предлагают всем участникам этого рынка рассмотреть возможность введения дополнительных акций и предоставления скидок на лекарственные средства и медицинские изделия для социально незащищенных слоев населения.

Федерация профсоюзов регулярно собирает и анализирует информацию о ценовой доступности населению наиболее востребованных товаров и услуг. Под особым вниманием - стоимость лекарств. На постоянном контроле профсоюзных специалистов 50 наименований лекарственных препаратов в 70 аптеках.-0-