ФПБ: в условиях пандемии работникам нужны дополнительные гарантии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях пандемии работникам нужны дополнительные гарантии. Такое мнение высказали в национальном профцентре, комментируя принятые изменения пенсионного законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

По инициативе профсоюзов изменены подходы в формировании стажа бортпроводников для начисления профессиональной пенсии. Эта тема поднималась в июне на встрече председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды с представителями трудового коллектива "Белавиа".

"С начала пандемии профсоюзы неоднократно вносили предложения о дополнительной защите работников. Многие инициативы поддержаны, в том числе предложение установить более объективные подходы к формированию профессионального стажа бортпроводников, - сказал начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Дмитрий Шевчук. - Ранее правила устанавливали: для зачета в профессиональный стаж необходимо налетать в год 375 часов. В связи с пандемией коронавируса многие работники не по своей вине не смогли выполнить эту норму. И даже если у кого до установленной нормы не хватало нескольких часов, весь год ему не засчитывался в профессиональный стаж для формирования пенсионных прав за работу в особых условиях труда. Это несправедливо, так как в данных обстоятельствах от самих работников ничего не зависит. Попросту говоря, они стали заложниками ситуации".

Федерация профсоюзов настаивала на изменениях. В частности, было предложено исчислять профессиональный стаж пропорционально отработанному времени исходя из установленной законодательством нормы. На сегодня эти предложения удалось закрепить законодательно. Теперь, например, при налете в 270 часов в год в зачет профессионального стажа будут включаться более 8 месяцев, то есть с учетом фактически отработанного времени. Ранее не засчитывалось ни одного дня.

Федерация профсоюзов в целом работает над предложениями о развитии пенсионной системы. Среди актуальных вопросов - дифференциация размера пенсии в зависимости от трудового вклада каждого работника, перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отдельные вопросы, связанные с досрочными пенсиями. Все они сформированы на основе обращений из трудовых коллективов.-0-