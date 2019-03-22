ФПБ выступает за сохранение могилевской "Строммашины" и поддерживает концепцию модернизации завода

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за сохранение ОАО "Могилевский завод "Строммашина" и поддерживает концепцию его модернизации. Об этом заявил сегодня журналистам во время посещения предприятия председатель федерации Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша позиция - лучше сохранить, чем разрушить. Разрушить проще, но нужно четко понимать, что на этом месте мы сможем создать, - отметил Михаил Орда. - Когда я был на этом предприятии в 2015-2016 годах, то картина была удручающая - практически все производственные цеха были остановлены, у людей не было работы, была большая кредиторская задолженность и задолженность по заработной плате. А сегодня мы видим, что производственные мощности загружены и все более 1,2 тыс. человек работают".

У предприятия сформирован пакет заказов на весь текущий год и есть контракты, переходящие на 2020 год. "Это говорит о том, что продукция "Строммашины" востребована на рынке и у предприятия есть перспективы развития, - считает Михаил Орда. - Но есть и проблема, которую нужно оперативно решать, - большой износ основного технологического оборудования. Поэтому нужны финансовые вливания для модернизации производства. Руководством "Строммашины" разработан бизнес-план инвестиционного развития, он будет в ближайшем времени представлен в Министерство промышленности. Мы готовы его поддержать, поскольку убеждены в эффективности вложений средств в развитие завода. Это позволит выйти ему на стабильную работу, нарастить экспортный потенциал и создать высокооплачиваемые новые рабочие места".

По словам антикризисного управляющего предприятием Сергея Гринкевича, акцент в модернизации планируется сделать на реконструкции и техпереоснащении литейного цеха, который выпускает продукцию с самой высокой добавленной стоимостью, а также провести точечную модернизацию станочного парка. На эти цели необходимо порядка Br80 млн. "Реализация намеченного поможет заводу не только выйти на устойчивую работу и поддерживать текущую деятельность, но рассчитываться по старым обязательствам и инвестировать в собственное развитие", - убежден он.

С приходом в июне прошлого года на предприятие новой команды управленцев и менеджеров удалось за короткий период времени полностью загрузить производственные мощности. "На июнь 2018 года мы имели 3% загрузки мощностей, в декабре вышли на 100% и безубыточную работу, - отметил управляющий. - Все это благодаря активной работе с традиционными партнерами и поиском новых рынков сбыта. На сегодня у нас полностью сформирован портфель заказов на текущий год и уже частично на будущий. Мы планируем в 2019 году произвести продукции более чем на Вr41 млн (почти в два раза больше, чем в 2018 году), обеспечив самоокупаемость производства. По результатам года чистая прибыль должна составить более Вr2 млн".

Предприятие также активно занимается расширением направлений работы и номенклатуры выпускаемой продукции. Если в 2017 году тюбинговая крепь занимала 86,7% в общем объеме производства, то в прошлом году - уже 58,7%. Растет выпуск товаров народного потребления, оборудования и запчастей, оказание различных услуг. К примеру, на текущий год подписан крупный контракт с компанией "Речицанефть" на поставку 20 приводов штанговых глубинных насосов (нефтекачалок). На сегодняшний день заключены договора с ИООО "Славкалий" и с ПАО "Уралкалий" на поставку тюбинговой крепи. Кроме того, планируется поставка продукции для РЖД и других зарубежных предприятий.

Могилевский завод "Строммашина" - многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, башенных кранов, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, чугунных тюбингов, а также товаров народного потребления. Предприятие находится в стадии санации (финансового оздоровления), которая продлена до 28 июля 2023 года.-0-

Фото Олега Фойницкого