Фундаментальная библиотека БГУ установила сканер для оцифровки особо ценных и ветхих книг

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный книжный сканер установлен в Фундаментальной библиотеке БГУ. Его использование позволит оцифровать любые типы оригиналов, включая объемные, особо ценные и ветхие книги, без риска повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Специализированный книжный сканер оснащен современной фотокамерой высокого разрешения и оптической системой с большой глубиной резкости. Оцифровка материалов производится бесконтактно со скоростью одна страница за 0,5 секунды. Начнут оцифровку с первых научных периодических изданий университета 1920-1930 годов, а также трудов по этнографии и белорусистике, хранящихся в фондах библиотеки и музее истории БГУ. Всего фонд редкой книги включает 25 тыс. экземпляров, в том числе самое старое издание "Шесть книг о государстве" французского писателя Жана Бодена.

Фото bsu.by

Использование цифрового комплекса поспособствует развитию Электронной библиотеки БГУ, доступности информации для пользователей и улучшению позиций в международных рейтингах. В пресс-службе напомнили, что библиотека первой в Беларуси вошла в консорциум сетевых электронных библиотек классических университетов, а также занимает 3-е место в международном рейтинге Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar. В настоящее время в ее собрании более 180 тыс. публикаций ученых и преподавателей университета. Современные методы научной коммуникации и доступ к актуальным электронным ресурсам повышают ее востребованность среди пользователей.

Фундаментальная библиотека БГУ одна из немногих вузовских библиотек, обеспеченная оборудованием этого типа. Подарок приурочен к двойной дате БГУ - 100-летию университета и Фундаментальной библиотеки. В 1920-е годы при библиотеке было организовано Белорусское библиографическое бюро, а в 1926 году на ее базе создали Белорусскую государственную библиотеку, ныне Национальную библиотеку Беларуси.-0-