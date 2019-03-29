29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Функции по проставлению апостиля планируется передать нотариату, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня рассматриваем вопрос, чтобы на законодательном уровне возложить на нотариусов функции по апостилированию документов. Сегодня этим занимается ряд государственных органов, передача этих функций нотариусам позволила бы снизить нагрузку на эти органы и обеспечить доступность этих услуг", - сказал Олег Слижевский.
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