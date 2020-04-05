Фурманов: в первую очередь у каждого человека должен срабатывать механизм самосохранения

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первую очередь у каждого человека должен срабатывать механизм самосохранения, заявил в эфире телеканала СТВ доктор психологических наук, профессор Игорь Фурманов.

"Сейчас поведение человека мотивировано биологическими механизмами адаптации и базовым здесь является механизм самосохранения. Ведь существует, с одной стороны, опасность заразиться коронавирусом - физически заболеть. А с другой стороны, речь идет о том, что мы можем заразиться вирусом страха, и это намного опаснее", - отметил Игорь Фурманов.

Специалист рекомендует в эти дни больше внимания уделять своим пожилым родителям. "Нужно постоянно общаться со своими родителями, ежедневно узнавать об их состоянии здоровья, что их беспокоит - то есть выступать таким внутрисемейным терапевтом. Постоянно убеждать их в том, что вы их любите, цените и поэтому они должны беречь свое здоровье, не выходить на улицу, ограничить свои контакты и, если есть необходимость в покупке продуктов, то брать на себя эти функции", - рассказал он.

Игорь Фурманов подчеркнул, что именно психологический настрой может помочь человеку легче перенести эти испытания. "Первое - нужно полностью соблюдать все гигиенические меры, чтобы не заразиться этим вирусом. Второе - не останавливаться жить психологически и поддерживать свой жизненный тонус", - добавил профессор.-0-