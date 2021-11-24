Гаев: обращения граждан по поводу обработки персональных данных должны быть объективными

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращения граждан по поводу обработки персональных данных должны носить объективный характер, заявил журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев после круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Каждому гражданину предоставлено право направить к нам в центр жалобу на то, как оператор поступает в связи с обработкой персональных данных. Но надо понимать, что данные обращения должны носить объективный характер. Конечно, к каждому из них мы будем требовать приложения документов и информации, подтверждающих принятие реальных мер человеком, чтобы урегулировать свои права с оператором должным образом", - сказал Андрей Гаев.

Что касается взаимодействия с организациями, Национальный центр защиты персональных данных не будет заниматься их юридическим консультированием. "Центр не сможет и не должен подменять работу соответствующих служб и специалистов", - подчеркнул он.

"Мы сможем методологически помочь в исполнении требований закона, если возникает некая ситуация, связанная с системным пониманием того, что в той или иной сфере необходимо будет сделать. Это может быть оформлено в виде запроса и направлено в центр. И мы соответствующим образом будем реагировать", - заключил Андрей Гаев.-0-