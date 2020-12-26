ГАИ: беспечное поведение предоставленных самим себе детей зачастую становится причиной ДТП

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и родителей в предновогодней суете не забывать о безопасном поведении на дороге. Именно в эти дни беспечное поведение предоставленных самим себе детей зачастую становится причиной дорожных происшествий. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Самое время напомнить юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге и во время игр во дворе", - рассказали в ведомстве.

Водителям стоит усилить бдительность и вспомнить о правилах движения в жилых зонах, проезде пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.-0-