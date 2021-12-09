ГАИ дала рекомендации, как не попасть в аварию на зимней дороге

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах в зимний период. Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй, передает корреспондент БЕЛТА.

С приходом зимы увеличивается риск попасть в аварию. "Во время гололедицы сцепление автомобиля с дорожным покрытием значительно уменьшается и соответственно тормозной путь увеличивается в разы. Опасность также повышается, когда при торможении блокируются колеса, и при измерении скорости можно попасть в занос. При таких условиях основное требование для водителя - осмотрительность, низкая скорость и плавность движения. Очень осторожно нужно менять направление движения, прибавлять газ при разгоне, что особенно касается заднеприводных автомобилей. При повороте необходимо проезжать при постоянной скорости, заранее снизив ее до минимума. Кроме того, должны быть пристегнуты как водитель, так и пассажиры", - напомнил Александр Бруй.

С 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами, которые устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 БВ.

Пешеходов также призывают к повышенной осторожности и внимательности при пересечении дорог. "Даже при регулируемом пешеходном переходе движение нужно начать только когда убедитесь в том, что все автомобили остановились и пропускают. Обязательно нужно аккуратно приближаться к проезжей части, так как можно поскользнуться и упасть на дорогу. В темное время суток мы постоянно говорим о важности ношения фликеров", - добавил правоохранитель.-0-