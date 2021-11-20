ГАИ: использование фликеров в темное время суток на 85% снижает риск наезда на пешеходов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В темное время суток использование фликеров на 85% снижает риск наезда на пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

"В темное время суток наличие световозвращающих элементов на 85% снижает риск наезда. Без фликера человек виден за 25-50 м, а с ним это расстояние увеличивается до 200 м, - рассказали в ГАИ. - С уменьшением долготы светового дня на дорогах чаще происходят дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов".

Пешеходы - одни из наименее защищенных участников дорожного движения. Ежегодно большая часть ДТП - наезды на пешеходов. "Помните: главное - быть внимательным на дороге как водителю, так и пешеходу, не стоит пренебрегать правилами дорожного движения, - добавили в ГАИ. - С наступлением осенне-зимнего периода водителю следует обращать особое внимание на остановки общественного транспорта (в непосредственной близости от них пешеходы могут неожиданно появляться на дороге), припаркованные автомобили, из-за которых пешеход может неожиданно выйти на проезжую часть, пешеходов, переходящих проезжую часть в темное время суток, но не обозначивших себя светоотражающими элементами".

Водителям на дороге нельзя проявлять беспечность и невнимательность. Пешеходам не следует забывать, что при пересечении проезжей части следует строго соблюдать правила дорожного движения. Даже на пешеходном переходе начинать движение нужно только после того, как полностью убедились, что поблизости нет движущегося транспорта или все машины уже остановились.

Основными причинами совершения ДТП с участием пешеходов неизменно становятся нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии, переход проезжей части автодорог в неустановленном месте, неиспользование в темное время суток световозвращающих элементов.-0-