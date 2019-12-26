ГАИ: в Беларуси из 3,5 млн водителей систематически нарушают ПДД около 8 тыс.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси насчитывается около 3,5 млн водителей, из них систематически нарушают ПДД около 8 тыс. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 3,5 млн это не слишком большая цифра, но есть те, кто по сто и более раз нарушают правила в течение года", - констатировал Дмитрий Корзюк. По его словам, с такими участниками дорожного движения, как правило, бесполезно вести предупредительную работу, которую рекомендовал сотрудникам ГАИ министр внутренних дел.

Профилактическая работа, дифференцированный подход эффективны в отношении добросовестных водителей. "Профилактическая, превентивная работа - это правильная тенденция. Сотрудники ГАИ достаточно доброжелательно, лояльно и с пониманием относятся к тем, кто по неосторожности совершил правонарушение. Если достаточно беседы, то мы с удовольствием ограничимся ей или предупреждением", - подчеркнул Дмитрий Корзюк.

Даже к тем, кто нарушает систематически, в ГАИ обещают дифференцированный подход. "Есть люди, которые, например, в молодости отличились в части нарушений. А потом человек повзрослел, понял, оценил то, что у него есть семья, работа. Все это будет учитываться", - заверил начальник УГАИ.-0-