ГАИ: из-за погоды участились аварии на дорогах

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество ДТП увеличилось из-за погодных условий, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"В предстоящие дни синоптики прогнозируют минусовую температуру воздуха, на дорогах возможна гололедица. Сейчас фиксируется увеличение количества ДТП: только в первой половине субботы в автоавариях погибли четыре человека, и эти происшествия связаны с погодными условиями", - рассказали в ГАИ.

В такую погоду нужно выбирать сдержанный стиль вождения, исходя из состояния проезжей части, видимости и ситуации на дороге. Во избежание попутного столкновения необходимо увеличить дистанцию. Следует избегать перестроений и резких торможений, повысить бдительность вблизи пешеходных переходов, особенно при повороте налево или направо. Из-за погоды обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, поэтому нужно быть готовым к тому, что люди станут идти по проезжей части.

Пешеходам жизненно важно позаботиться о своей безопасности. Во время осадков, в темное время суток следует носить световозвращающие элементы. Нужно следить за тем, чтобы фликеры были видны водителю, и учитывать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а при гололедице тормозной путь увеличивается в разы. Переходить дорогу нужно исключительно в специальных местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что водители вас заметили и остановились.-0-