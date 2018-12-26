ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ внесет изменения в организацию дорожного движения вблизи проведения мест массовых мероприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вблизи проведения мест массовых мероприятий будет изменена организация дорожного движения, и свои поездки надо будет планировать. В каждом регионе в СМИ будут переданы схемы объезда мест гуляний, возможные места парковки, стоянки. Традиционно мы рекомендуем гражданам отказаться от использования личных автомобилей и приехать на праздничные мероприятия на общественном транспорте", - сказал Станислав Соловей.

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