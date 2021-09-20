ГАИ: наезд на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наезд на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ПДД уязвимыми участниками дорожного движения. В Минске проходят мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. "Наезд на пешеходов по-прежнему остается самым распространенным видом ДТП. Так, с начала года на столичных дорогах произошло 148 подобных происшествий (33,7% от общего числа ДТП), в результате которых 12 человек погибли (80% от общего числа погибших), 146 получили ранения различной степени тяжести. Причем в 50 случаях в дорожных авариях виноваты были сами пешеходы", - рассказали в ГАИ.

103 наезда на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств на обозначенных пешеходных переходах, в которых 103 человека получили травмы и шестеро погибли.

С начала года зафиксировано 35 дорожных аварий с участием велосипедистов, где 36 человек получили травмы. Семь велосипедистов попали под колеса автомобиля по своей вине.

"ГАИ Минска призывает всех участников дорожного движения к проявлению внимательности и осторожности на дорогах и напоминает, что неукоснительное соблюдении ПДД - залог вашей безопасности", - добавили в Госавтоинспекции.-0-