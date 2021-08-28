ГАИ напоминает об ответственности за превышение скорости

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст.18.12 Кодекса об административных правонарушениях за превышение установленной скорости движения предусмотрена ответственность, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Штраф в размере до одной базовой величины (1БВ - Br29) предусмотрен при превышении скорости на 10-20 км/ч, от одной до трех БВ - на 20-30 км/ч, от 3 до 10 базовых - на 30-40 км/ч, от 8 до 12 БВ - на 40 км/ч и более.

"В случае повторного превышения скорости свыше 20 км/ч в течение одного года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года (не применяется при фиксации превышения установленной скорости движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами)", - рассказали в ГАИ.-0-