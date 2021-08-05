ГАИ напоминает велосипедистам правила поведения на дороге

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает велосипедистам правила поведения на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Госавтоинспекция напоминает, движение на велосипеде в целях безопасности велосипедиста должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края", - рассказали в ГАИ.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает, что в Минске проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения, которые продлятся до 6 августа.

В поле зрения сотрудников ГАИ в этот период попадают пешеходы, велосипедисты, а также пользователи электросамокатов, гироскутеров. Не останутся без внимания и водители, не предоставляющие преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки. В связи с этим весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог: наряды ДПС будут приближены к аварийно-опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей. Вместе с сотрудниками ГАИ службу будут нести и иные службы милиции общественной безопасности, а также члены добровольной дружины. Кроме того милиционеры проведут беседы по пресечению нарушений ПДД пешеходами.-0-