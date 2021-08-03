3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Госавтоинспекция напоминает, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от пяти до двенадцати лет", - рассказали в ГАИ.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.-0-