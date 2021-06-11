ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напомнила правила безопасной перевозки детей в автомобиле. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Дети - самые беззащитные участники дорожного движения. Важно знать и понимать, что в аварийной ситуации автомобиль становится опасным и дети наиболее уязвимы: в ДТП аналогичной тяжести они страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. При этом системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей. Поэтому при их перевозке необходимо использовать детские удерживающие устройства: кресло, бустер", - рассказали в ГАИ.

Согласно п.178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до пяти лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

В преддверии выходных сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят родителей обеспечить безопасную перевозку детей с использованием детских удерживающих устройств.-0-