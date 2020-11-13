ГАИ настоятельно рекомендует пешеходам использовать в темное время суток фликеры

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участились случаи ДТП с участием пешеходов. Поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам использовать в темное время суток световозвращающие элементы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пешеход, на верхней одежде которого закреплен фликер, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, а при дальнем - за 400 м. Без световозвращающего элемента видимость сокращается в несколько раз, особенно если на человеке темная одежда. В этом случае даже на хорошо освещенной дороге он будет заметен лишь на расстоянии 25-40 м.

Добиться максимального эффекта от использования световозвращающих элементов можно, прикрепляя их так, чтобы они были видны со всех сторон. "Светоотражающую ленту можно завязать на рукаве, если закреплять на брюках, то она должна быть расположена на высоте колена со стороны проезжей части. Также существует большое количество светоотражающих подвесок, которые можно прикреплять к одежде, рюкзакам, сумкам или просто носить как кулон. Лучше всего использовать одновременно два или более световозвращателей - с правой и с левой стороны. Наиболее эффективны световозвращающие элементы белого и лимонного цветов", - отметили в ГАИ.-0-