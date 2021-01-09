9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу снегоуборочной технике. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция Минской области информирует о том, что в настоящее время и последующие сутки на территории региона на отдельных участках сохранится гололедица, в некоторых районах наблюдается выпадение снега, а в связи с перепадами дневной и ночной температуры воздуха на дорогах может образоваться гололед. ГАИ рекомендует водителям учитывать данную информацию и при движении соблюдать меры безопасности.

Также в целях безопасности дорожного движения на дорогах в сопровождении Госавтоинспекции работает дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью. ГАИ Минской области просит с пониманием отнестись к данным профилактическим мероприятиям и настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу технике.-0-