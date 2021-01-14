ГАИ: обгон - самый опасный маневр на дороге

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обгон - самый опасный маневр на дороге, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Одной из причин дорожных происшествий является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения", - рассказали в ГАИ.

Так, 13 января около 8.30 по ул. Ленина в Слуцке 60-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Лада Веста" в сторону города Ивацевичи, перед обгоном не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной "Фольксваген Гольф" под управлением 30-летнего водителя. В результате аварии водитель "Фольксвагена" с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом бедренной кости госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

К сведению, за 2020 год по причине нарушений водителями правил обгона на территории Минской области произошло 11 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 13 получили травмы. Сотрудниками ГАИ за данное правонарушение привлечено к административной ответственности свыше 2 тыс. водителей.

Госавтоинспекция напоминает: по ч.8 ст.18.14 КоАП Беларуси за нарушение управляющим транспортным средством лицом правил обгона либо за выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, предусмотрен штраф от 2 до 10 БВ с лишением права управления транспортом на срок до года или без лишения.

"Обгон - самый опасный маневр, прежде чем его совершать, неоднократно убедитесь в безопасности. Также при движении правильно оценивайте погодные и дорожные условия, при этом выбирайте безопасную скорость и будьте всегда предельно внимательны", - добавили в Госавтоинспекции.-0-