ГАИ: перепады температур могут осложнить ситуацию на дорогах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепады температур от отрицательных в ночное время суток до положительных днем могут осложнить дорожную ситуацию. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Госавтоинспекция убедительно призывает быть предельно внимательными за рулем. Чтобы внезапно не потерять контроль над автомобилем, избегайте пробуксовки. При езде по скользкому покрытию не совершайте резких маневров на дороге (торможение, разгон, повороты). Соблюдайте увеличенную дистанцию и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим. Все это увеличит шансы избежать аварии, - сказали в ведомстве. - Обращайте особое внимание на автомобили рядом с вами, имеющие плохой обзор из-за не очищенных от снега стекол. Водитель такого автомобиля может начать маневр, не заметив вас".

Водителям также рекомендуют с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы. Важно пристегнуться всем сидящим в автомобиле, детей перевозить в детских удерживающих устройствах.

В свою очередь пешеходам важно носить световозвращающие элементы. На пешеходных переходах нельзя начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Не будет лишним установить визуальный контакт с водителем перед переходом проезжей части, чтобы понимать действия друг друга в следующий момент.-0-