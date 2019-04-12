ГАИ предлагает закрепить в ПДД "правило двух полос" при пропуске пешеходов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предлагает уточнить ПДД в части пропуска пешеходов. Речь идет о так называемом правиле двух полос при пересечении пешеходных переходов. Об этом сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон сегодня на заседании круглого стола в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас уступившим считается водитель, если между ним и пешеходом есть две полосы движения. Эта норма действует на уровне рекомендации. "Очень много жалоб связано с тем, что абсолютно по-разному воспринимаются эти положения. Поэтому в правилах дорожного движения решили закрепить это "правило двух полос", - сказал Александр Занимон.

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