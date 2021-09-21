ГАИ призывает пешеходов и велосипедистов сделать себя заметнее в темноте

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска призывает уязвимых участников дорожного движения сделать себя заметнее в темноте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Проблема пешеходного и велотравматизма особо обостряется с наступлением осени. Световой день значительно уменьшается, сумерки наступают гораздо раньше, и многолетняя практика подтверждает, что именно в этот период на дорогах увеличивается количество наездов на пешеходов и велосипедистов, основная часть из которых происходит в темное время суток. Столичная Госавтоиспекция призывает пешеходов в темное время суток обозначить себя световозвращающими элементами, а велосипедистов - фликерами и жилетами повышенной видимости", - рассказали в ГАИ.

Фликер делает уязвимых участников дорожного движения на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 м. Это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание ДТП.

Норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части закреплена и в ПДД. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от одной до трех базовых величин (1 БВ - Br29).-0-