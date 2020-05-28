28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время каникул. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Центрального РУВД Минска.

"Летние каникулы - это пора отдыха, интересных дел и новых впечатлений. У детей появляется больше свободного времени, а незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны взрослых может стать серьезной угрозой для жизни и здоровья детей", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает родителей проанализировать и понять наиболее значимые для ребенка угрозы и опасности в летний период. "Позаботьтесь о безопасности своих детей, обеспечьте постоянный присмотр за ними, особенно за детьми дошкольного и младшего школьного возраста, - подчеркнул начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Валерий Мосенза. - Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения на дороге и в транспорте, демонстрируя все на собственном положительном примере. Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в опасности. Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас самих".-0-