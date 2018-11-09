ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в условиях тумана

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными во время движении в тумане, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Последние два дня дорожную обстановку осложняет густой туман. Сегодня же к ночи синоптики прогнозируют по всей стране понижение температуры воздуха до минусовых значений, в связи с чем на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. "Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными. Следует выбирать скорость, исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, иногда она может не превышать и 20 км/ч. Во избежание попутного столкновения надо соблюдать дистанцию, а лучше увеличить ее, - рекомендуют в ГАИ. - Не лишним будет избегать резких маневров и торможений, повысить бдительность при проезде пешеходных переходов. При этом все сидящие в автомобиле должны быть пристегнуты".

В туманную погоду важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очищать стекла и световые приборы.

Пешеходы же должны помнить, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любой машины. При экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью - необходимо переходить дорогу в установленных местах, и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости надо обозначать себя световозвращающими элементами - они помогают водителю вовремя заметить человека на проезжей части.-0-