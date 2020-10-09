9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей быть внимательными при тумане. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий, осадки и туманы. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно внимательными. "Если вы оказались в полосе тумана или сильного дождя, то не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Выбирайте сдержанный тип вождения, избегая резких торможений и перестроений. Один из самых опаснейших маневров в условиях недостаточной видимости - обгон. В тумане от него лучше вовсе отказаться. Входить в повороты нужно очень осторожно. Особенная бдительность потребуется вблизи пешеходных переходов, так как люди, укрываясь от дождя под зонтами и капюшонами и в спешке переходя дорогу, могут не заметить приближающийся транспорт", - рассказали в ГАИ.

Обочины на загородных трассах из-за погодных условий могут быть непригодны для движения пешеходов, поэтому нужно быть готовым, что люди пойдут по краю проезжей части. При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования (полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием). Причем следует избегать торможения на "юз", а прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем.

Не следует забывать о безопасности и пешеходам. В туманную погоду, в темное время суток необходимо прикреплять к одежде световозвращающие элементы. "Следите, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрыты вещами или деталями одежды. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательными и осторожными. Переходить дорогу необходимо исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились, чтобы вам уступить", - добавили в ГАИ.

Госавтоинспекция для предупреждения ДТП с участием пешеходов до 12 октября проводит республиканскую профилактическую акцию "Пешеход". Мероприятие должно в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.-0-