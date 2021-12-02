ГАИ призывает водителей и пешеходов быть осторожнее во время заморозков

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными из-за предстоящих ночных заморозков, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Ночью с четверга на пятницу по республике ожидается небольшой мороз. Вода на дорогах и тротуарах замерзнет и превратится в лед. Во время гололедицы сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы. Кроме того, повышается опасность блокировки колес при торможении. Любое резкое изменение скорости и направления движения может вызвать занос", - отметили в МВД.

В таких условиях главное для водителя - осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. "Торможение должно производиться на включенной передаче. Плавно разгоняйтесь, особенно на заднеприводном авто. Повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего заранее снизьте ее до минимума. Не забывайте, что все находящиеся в автомобиле обязательно должны быть пристегнуты", - подчеркнули правоохранители.

В ГАИ напомнили, что езда на летних шинах с 1 декабря запрещена.

Гражданам следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, продуваемых участков на трассах, а также на мостах и путепроводах, где может образовываться гололедица уже при околонулевой температуре.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части. Даже на регулируемых переходах надо ждать, пока все автомобили остановятся. Ввиду возможного обледенения тротуаров важно аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток следует носить фликеры.-0-