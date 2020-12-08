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08 декабря 2020, 13:50

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах зимой

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах в зимний период. Об этом сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году довольно серьезные морозы, и, конечно же, это не может не влиять на безопасность дорожного движения. С наступлением зимы водителям нужно проявить все свои навыки, чтобы предотвратить внештатные ситуации. Когда на дорогах образуется гололедица или снежные заносы, им нужно изменить стиль вождения. Например, уменьшить скорость движения, лишний раз задуматься, так ли необходимо перестраиваться. Кроме того, в обязательном порядке следует исключить экстренное торможение, если это не предусмотрено аварийной ситуацией, потому как при резком нажатии на педаль тормоза автомобиль на скользкой дороге, вероятнее всего, занесет и может произойти ДТП", - сказал Александр Бруй.

Представитель ГАИ напомнил, что каждый водитель перед тем, как выехать на дорогу, должен в обязательном порядке проверить техническое состояние автомобиля. Например, обратить внимание на срок замены аккумулятора и охлаждающей жидкости.

Кроме того, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, М&S, М S или All Seasons и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

Александр Бруй добавил, что при переходе проезжей части в условиях сильного снегопада либо гололедицы пешеходы должны быть максимально внимательными и осторожными. Ожидая общественный транспорт на остановке, стараться не стоять рядом с краем проезжей части, так как можно поскользнуться. Переходить проезжую часть нужно убедившись, что все автомобили остановились, и учитывать, что зимой тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Помимо этого, в темное время суток важно максимально обозначить себя световозвращающими элементами.

По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Вадима Филончика, принятие своевременных мер на подготовительном этапе, как показывает практика, снижает вероятность совершения ДТП из-за неблагоприятных дорожных условий.

"Ежегодно сотрудники территориальных органов в октябре - ноябре проводят целевое обследование улиц и дорог, чтобы изучить их состояние и исправность наружного освещения. Изучают подготовку предприятий и организаций дорожного и коммунального хозяйств к выполнению технологий зимнего содержания. Особое внимание уделяют подготовке техники и заготовке противогололедных материалов", - сказал он.

В этом году по результатам проведенных обследований ответственным лицам коммунальных организаций выдано более 165 предписаний на устранение недостатков. По фактам, связанным с правилами содержания улиц и дорог, в местные исполнительные органы направлено более 70 информаций.

"Своевременное реагирование зависит от своевременного получения информации. Участники дорожного движения могут сообщать о тех или иных неблагоприятных дорожных условиях, например о скользком покрытии либо исправности наружного освещения, на телефон дорожной службы 125, телефон территориального органа внутренних дел либо 102", - напомнил правоохранитель.-0-

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