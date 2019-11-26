ГАИ призывает водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог, чтобы своевременно принимались меры реагирования. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Вадим Филончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"От работы дорожных и диспетчерских служб зависит своевременность устранения недостатков, которые могут быть в улично-дорожной сети. Нами тоже контролируется этот вопрос. От того, насколько быстро мы получим информацию о том или ином участке автодороги, на котором образовалось обледенение, зависит оперативность принятия мер", - сказал Вадим Филончик.

Он добавил, что в зимний период ГАИ, МЧС и коммунальщики активно взаимодействуют. "В этой связи хотелось бы, чтобы активно себя вели и сами участники дорожного движения. Есть телефоны, по которым можно сообщить о тех или иных неблагоприятных дорожных условиях. Это либо единый телефон дорожной службы 125, либо телефон территориального органа внутренних дел, либо 102, МЧС тоже можно информировать", - отметил Вадим Филончик.

Сотрудниками ГАИ ежегодно изучается готовность организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети. Ими должны быть по максимуму завершены все строительные работы на автодорогах и улицах, чтобы в зимний период не пришлось принимать меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Нужно выполнить максимально и ямочный ремонт, так как при низких температурах им заниматься сложно.

Важна и подготовка техники, заготовка противогололедных материалов. "Все эти моменты нашими сотрудниками при мониторинге изучаются, запрашивается соответствующая информация у дорожных и коммунальных организаций, анализируется. И если мы видим где-то недоработки, предпринимаются меры, в том числе выдаются предписания, а также информируются местные исполнительно-распорядительные органы по проблемным вопросам, связанным с готовностью дорожно-коммунальных организаций", - сказал представитель ГАИ.

К примеру, зимой 2018/2019, должностным лицам коммунальных организаций выдано свыше 900 предписаний на устранение недостатков. За нарушение требований по содержанию дорожной сети более 400 должностных лиц привлечены к административной ответственности. По фактам, связанным с правилами содержания улиц и дорог, в местные исполнительные органы направлено более 150 информаций. При этом количество ДТП из-за неблагоприятных дорожных условий снижается, отметил правоохранитель.

Всего на сегодня в Беларуси произошло около 3 тыс. аварий. Погибли 440 человек, свыше 2,9 тыс. получили ранения.-0-