18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей максимально концентрироваться при подъезде к пешеходному переходу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вчера вечером водитель автомобиля "Опель", двигаясь по переулку С.Ковалевской со стороны улицы Машинистов в Минске, вблизи дома №57 совершила наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

"Госавтоинспекция напоминает о том, что на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Пешеходы тоже должны быть внимательней и переходить дорогу, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают их. Приобретите световозвращающий элемент. Откажитесь от наушников и капюшона на время перехода проезжей части. Подходя к пешеходному переходу, помните о том, что погодные условия значительно ухудшают видимость для водителя. Он может не заметить вас. Позаботьтесь о своей безопасности", - отметили в ГАИ.

Водителям следует максимально концентрироваться при подъезде к пешеходному переходу и заранее притормаживать.-0-