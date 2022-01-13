ГАИ просит быть особенно осторожными из-за гололеда на дорогах

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными из-за гололеда на дорогах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с осадками и возможным обледенением проезжей части дорожная милиция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Будьте внимательны на перекрестках, у пешеходных переходов и в других местах, где возможно появление пешеходов", - отметили госавтоинспекторы.

Пешеходам следует обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю дороги и быть максимально осторожными при пересечении проезжей части. "Помните, что автомобиль невозможно остановить мгновенно. Ступайте на пешеходный переход заранее убедившись, что водители остановились и вас пропускают. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - отметили в УГАИ.

В ведомстве добавили: за прошедшие сутки в столице задержаны пять нетрезвых водителей. Выявлены 27 бесправников. Правоохранители также изъяли с проезжей части шесть пьяных пешеходов.-0-

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