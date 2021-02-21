ГАИ просит водителей и пешеходов в туман быть предельно внимательными

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения в условиях тумана быть предельно внимательными и осторожными. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. При попадании в полосу тумана необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортного средства, которое движется впереди", - рассказали в ГАИ.

В случае вынужденной остановки нужно парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, обязательно включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства водителям следует надевать жилет повышенной видимости.

Пешеходам ГАИ рекомендует проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части. "Переходить дорогу нужно только в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - добавили в ГАИ.-0-